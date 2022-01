LANDKREIS NEUWIED – CORONA – 201 Corona-Neuinfektionen am Wochenende

Veröffentlicht am 17. Januar 2022 von wwa

CORONA – 201 Corona-Neuinfektionen am Wochenende

Der Landkreis Neuwied registrierte über das Wochenende 201 Corona-Neuinfektionen. Mittlerweile sind zwei Drittel (67,6 Prozent) der Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage der Omikron-Variante zuzurechnen. Die vom LUA errechnete Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 279,6, die landesweite Hospitalisierung bei 2,85. Deutliche Unterschiede gibt es in den verschiedenen Altersgruppen: Während die Inzidenz bei den Menschen, die unter 20 Jahre alt sind, im Kreis Neuwied bei 524,6 liegt, so liegt sie in der – deutlich stärker gefährdeten, aber auch zu einem deutlich höheren Prozentsatz durch (Booster-)Impfung geschützten – Gruppe der Über-60-jährigen nur bei 66,7.