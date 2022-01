ALTENKIRCHEN – Das beliebte E-Learning rund um Esel im Haus Felsenkeller geht in eine neue Runde.

Veröffentlicht am 17. Januar 2022 von wwa

Das beliebte E-Learning rund um Esel im Haus Felsenkeller geht in eine neue Runde.

Der Eselführerschein ist online bis zum 07. März abrufbar. Kurse zum Thema „Esel“ sind bisher sowohl in Präsenz als auch online auf großes Interesse gestoßen. Daher gibt es nun den «Der Eselführerschein – Einführung» und für alle, die noch mehr wissen möchten «Der Eselführerschein – Vertiefung».

In dem vierwöchigen Online-Basiskurs erforschen die Teilnehmenden die Besonderheiten der Esel und schauen, wie man unterschätzte Ressourcen in sich selbst und anderen aktivieren und nutzen kann. Achtsamkeit, Präsenz und Selbstwirksamkeit helfen im Alltag problematische Situationen zu meistern. Das geht im Team mit einem Esel hervorragend! Esel helfen dabei, das richtige Maß an Energie und Grenzen, Nähe und Abstand zu finden. Das E-Learning kann in ganz individuellem Lerntempo abgerufen werden. Der praktische Anteil des Kurses wird an individuell abgestimmten Terminen in der Eselschule absolviert. Eingeladen sind vor allem Menschen, die pädagogisch, therapeutisch oder beratend tätig sind, und Eselliebhaber, die ihr Wissen gerne in individueller Praxis vertiefen möchten.

In der anschließenden Vertiefung, ab dem 14. März, kann das bereits erprobte Wissen verfestigt und in einem Intensivtraining mit Videounterstützung praktisch angewendet werden. Wertvolle Praxis-Tipps und das 3-Weltenmodell der Eselschule helfen dabei, die Welt der Esel aus einer ganz besonderen Perspektive zu betrachten und besser zu verstehen.

Der Einführungskurs ist für 99 Euro buchbar, optional kann inkl. Praxistag gebucht werden, was 220 Euro kostet. Die Vertiefung wird 120 Euro kosten. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.