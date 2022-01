REGION – Verein Pro-Fil spendet 24.500 Euro für Kinder in Not

Veröffentlicht am 17. Januar 2022 von wwa

Verein Pro-Fil spendet 24.500 Euro für Kinder in Not – Projekte weltweit im Fokus

Der gemeinnützige Kinderhilfsverein „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ hat erneut eine beachtliche Spendensumme auf den Weg zur Hilfe von bedürftigen Kindern bringen können. Insgesamt 24.500 Euro führte der Verein verschiedenen Hilfsprojekten zu, wie in der Jahreshauptversammlung durch Kassenführer Wolfgang Kölsch berichtet wurde.

So wurde ein Großteil des Geldes dazu verwendet, um den vielen Opfern der Naturkatastrophe auf den Philippinen im Dezember 2021 zu helfen. „Über 200 Todesopfer auf der Insel Cebu, über Wochen kein Wasser und Strom sowie tausende zerstörte Häuser sind die Bilanz des Taifuns Rai/Odette, über den leider in unseren Medien nicht berichtet wurde. Wir haben schreckliche Nachrichten über unsere Kanäle erhalten und direkte Hilfe gegeben“ sagt Matthias Merzhäuser, Vorsitzender von Pro-Fil, der bereits 20mal auf den Philippinen war, um die Not der Müllsammlerkinder und Slumbewohner kennen zu lernen und Hilfsgelder mit den Organisationen vor Ort koordinieren konnte, aber „Seit Januar 2020 ist keine Einreise mehr möglich, da die Quarantäne-Bedingungen auf den Philippinen dies praktisch unmöglich machen. Daher ist es gut, mit Prof. Dr. Heinz Kulüke und seinem ehrenamtlichen Team der San – Carlos-University in Cebu eine Organisation zu wissen, die das Geld nun optimal einsetzen kann“, so Merzhäuser gegenüber der Presse. Nach den ersten lebensrettenden Hilfen sollen bald wieder die Schulprojekte für Kinder aktiviert werden, da nur durch Bildung Kindern der Weg aus der Armut geebnet werden kann, so das Credo von Pro-Fil.

Bildung wird auch in einem weiteren Projekt gefördert: das Kumbayah-Waisenhaus in Kampala/Uganda. Hier bietet Pastor Robert Ssenfuma bis zu 90 Waisenkindern (vom Säugling bis zum Teenager) eine Perspektive und versucht möglichst vielen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Darüber hinaus werden die Kinder auch musikalisch gebildete, denn Merzhäuser kennt aus seiner 10jährigen Zeit als Vorsitzender des Internationalen Chorleiter Verbandes den Kollegen Robert Ssenfuma, der den Verband in Uganda vertritt – so entstand auch der Kontakt. Leider ist Uganda seit der letzten Präsidentschaftswahl in Unruhe und auch korrupte Staatsbedienstete erschweren die Arbeit. Aber alle Spendengelder sind trotzdem zu 100 Prozent angekommen und für die Waisenkinder eingesetzt worden.

Ein weiterer Teil der Spenden ging an die Stiftung „Fly & Help“, die ebenfalls globale Schulprojekte für Kinder fördert. Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung war kürzlich Gast und Referent einer Veranstaltung des „Bundesverband mittelständische Wirtschaft, BVMW“ und berichtete dort über sein Lebenswerk und seine Visionen für eine weltweite Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten für Kinder. Pro-Fil-Vorsitzender Matthias Merzhäuser ist auch regionaler Repräsentant des BVMW und konnte so die Spenden generieren.

Generell werden alle Spenden an den Verein „Pro-Fil“ zu 100 Prozent weitergeleitet, da der Verein keine Verwaltungskosten hat. Alle anfallenden Kosten werden vom Vorstand privat getragen und so kommt jegliche Spende nachweislich an. Natürlich sind alle Spenden steuerlich absetzbar und es werden diesbezügliche Bescheinigungen ausgestellt. Aktuelle Bilder über die Ausmaße des Taifuns auf den Philippinen und generell über die Arbeit von Pro-FIl ist auf der Facebook-Präsenz des Vereins zu finden oder unter www.Pro-Fil-Hilfe.org im Internet. (Susanne Schmidt) Fotos: Karl Fluch