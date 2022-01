WISSEN – Ein einmaliges Winterdorf im Wohnzimmer

Veröffentlicht am 17. Januar 2022 von wwa

Ein einmaliges Winterdorf im Wohnzimmer

Im Wohnzimmer der Familie Ingelbach erhebt sich ein Nachbau der Wallfahrtskirche St. Leonhard, gelegen im Örtchen Fischbach am Schliersee in den bayerischen Alpen. Das Gotteshaus ist eines der Lieblingsobjekte von Kurt Ingelbach, der im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe zu finden ist. Seit dreizehn Jahren errichtet er regelmäßig kurz vor dem 1. Advent ein Winterdorf auf einer Kommode in der Wohnstube.

Begonnen hat es wohl mit einem Brauereigebäude, gefertigt wie alle übrigen Modelle aus feinster Keramik. Erworben hat es Ingelbach auf dem Bonner Weihnachtsmarkt, wohin es ihn seither immer wieder gezogen hat. Inzwischen umfasst das hübsche farbenfrohe Ensemble 17 Häuschen, die alle einen unterschiedlichen Charakter aufweisen. Besonders gern betrachtet der „Bauherr“ das Hotel „Zur Traube“ in Oberstdorf, eines der wenigen Objekte, das ein reales Vorbild besitzt. Hier hat er nämlich mit seiner Ehefrau Thea so manche schönen Urlaubstage verbracht.

Die Häuser insgesamt sind Gebäuden von halb Deutschland eher lose nachempfunden, alle aber liebevoll und detailreich gestaltet. Dazwischen finden sich eine ganze Reihe von kleineren Objekten wie Verkaufsstände für Lebkuchen und Käse oder stilecht eine Skihütte. Nicht fehlen darf natürlich ein Häuschen, an dem Christbäume erworben werden können. Überall verteilte Menschen- und Tierfiguren runden das Bild ab. Im Mittelpunkt steht eine perfekt eingefangene winterliche Atmosphäre.

Besonders große Aufmerksamkeit widmet der Köttinger dem Installieren der Beleuchtung mit stromsparenden Minilampen. Für den Aufbau seiner Anlage braucht er gut anderthalb Tage. Im Hintergrund ist ein Panoramabild der Allgäuer Alpen zu sehen. Leider ist der Platz aber beschränkt. Rechts und links hat man die Stellfläche schon vergrößert und mit neueren Anschaffungen versehen. Nun soll jedoch Schluss sein. Ob Kurt Ingelbach seine Winterlandschaft tatsächlich nicht doch noch vergrößern wird, bleibt abzuwarten. Dabei ist er jetzt schon schwach geworden. Seit kurzem bereichern zwei große schneebedeckte Tannen das sehenswerte Wohnzimmer-Ensemble; erworben, wo sonst, auf dem Bonner Weihnachtsmarkt. Ingelbach lässt das Dorf bis Anfang Februar stehen – und freut sich jetzt schon heute auf das Wiedererrichten im November 2022. (bt) Fotos: Bernhard Theis