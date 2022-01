KATZWINKEL – Verkehrsunfall in Katzwinkel

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfall in Katzwinkel

Sonntagnachmittag, 16. Januar 2022, gegen 16:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen in Katzwinkel. Ein Unfallbeteiligter bog mit seinem PKW von der innerörtlichen Knappenstraße nach links in die „Alte Poststraße“ ab, ohne den entgegenkommenden PKW geradeaus durchfahren zu lassen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der sie erheblich beschädigt wurden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Wissen (02742/935-0) zu melden. Quelle: Polizei