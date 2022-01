GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfall in der Mittelstraße in Gebhardshain

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfall in der Mittelstraße in Gebhardshain

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmittag, 15. Januar 2022, gegen 12:25 Uhr, in Gebhardshain, in der Mittelstraße. Ein 70jähriger Pkw-Fahrer rangierte nach einem Parkvorgang und beschädigte dabei ein Zaungeländer des angrenzenden Ladengeschäftes. Nach einem kurzen Telefonat entfernte er sich anschließend zunächst von der Unfallstelle. Durch Aussagen von aufmerksamen Zeugen konnte er jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 70jährige bereits schadensregulierenden Maßnahmen eingeleitet hatte. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 4.000 Euro. Quelle: Polizei