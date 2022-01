BETZDORF – Verkehrsunfall in der Freiherr-vom-Stein-Straße

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfall in der Freiherr-vom-Stein-Straße

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend, 15. Januar 2022, gegen 18:05 Uhr, in Betzdorf, in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Ein 23jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Struthofstraße und stieß an der Einmündung mit dem Pkw eines 52jährigen Mannes zusammen, der die Struthofstraße in Richtung B 62 befuhr. Beide Fahrer gaben sich gegenseitig die Schuld an dem Unfall. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf circa 8.000 Euro. Quelle: Polizei