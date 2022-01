ALTENKIRCHEN – Landespolizeiorchester spielt für junge Stimmen im Ahrtal

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Landespolizeiorchester spielt für junge Stimmen im Ahrtal

Junge Menschen an der Ahr haben derzeit seelisch vieles zu verarbeiten. Die Flut hat auch bei ihnen Lebensgewissheiten und Weltvertrauen beschädigt. Umso bedeutsamer sind für sie alle sozialen und kulturellen Gelegenheiten, um neue Gewissheiten und Sicherheiten zu erlangen. Dabei kann auch Singen, zumal in Gemeinschaft, heilsam wirken.

Diesen Aspekt nehmen die Evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen und das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz mit einem Benefiz-Konzert am Sonntag, 23. Januar 2022. ab 17 Uhr in der Konzertkirche Altenkirchen in den Blick.

Die Holz- und Blechbläserensembles unter der Leitung von Bernd Schneider und Markus Privat haben ein anspruchsvolles Programm von Klassik bis Pop einstudiert. Hinzu kommen Informationen zur Situation an der Ahr und zum Stellenwert des Chorgesangs für junge Menschen. Diese wird Christoph Anselm Noll vom Förderverein Kirchenmusik aus Bad Neuenahr vorstellen. Als Instrumentalsolist und Dirigent liegt ihm die Förderung junger Stimmen in und um Bad Neuenahr am Herzen.

Der Charity-Zweck ist die Förderung zweier Chöre in der Kurstadt, einer für Kinder von 5 bis 8 Jahren und ein weiterer für junge Menschen zwischen 9 und 19 Jahren.

Landespolizeiorchester und Evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen verbinden mit diesem Auftritt die Hoffnung, dass der Musikgenuss hier zu großzügigen Spenden für die Chorarbeit an der Ahr führt. Dies könnte dazu beitragen, dass den Kindern und Jugendlichen an der Ahr nach der verheerenden Flut über Gesang und Begegnungen verloren gegangenes Weltvertrauen nachwächst. Deren Kantorin, Andrea Stenzel, beklagt, dass allein die materiellen Verluste auch in der Chorarbeit durch die Schlammlawine hoch sind: So wurde mit dem Unwetter allen Chören, die die evangelische Martin-Luther-Kirche Bad Neuenahr schon immer als Klangraum schätzen, förmlich der Boden unter den Füßen weggespült. Denn ihr Proben- und Auftrittsort ist auf Jahre verwüstet. Und das neue Familienzentrum, „zweite Heimat“ für 120 Kinder, darunter auch die ganz kleinen Sängerinnen und Sänger des Kinderchores, ist ebenfalls zerstört. Ferner fielen der Flut viele kostbare Instrumente zum Opfer.

Aber: „Wer singt, zumal im Chor, bekommt wieder Boden unter die Füße und eine freie Seele“, vermutet Martin Schmid aus dem Team der Altenkirchener Konzertkirche. Und dieses Singen in Gemeinschaft soll den jungen Menschen in Bad Neuenahr schnell wieder möglich gemacht werden. Denn „heilsames Singen gehört zu den elementaren vorsprachlichen Therapeutika“, weiß sein Kollege Werner-Christian Jung.

Die Altenkirchener Gemeinde schätze ihrerseits die heilsame Wirkung von Musik und Gesang. Und deshalb, so folgern die Gesprächspartner, wolle man durch dieses Konzert dazu beitragen, dass sich junge Menschen nach der Flut wieder als „stimmig“ und selbstwirksam erleben können.

Das Benefizkonzert für „Junge Stimmen im Ahrtal“ findet am Sonntag, dem 23.Januar, um 17 Uhr in der Altenkirchener Konzertkirche am Schlossplatz statt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Es gelten folgende Pflichten: Immunitätsnachweis und Maskenpflicht. Um frühzeitiges Erscheinen wird gebeten. (wcj) Fotos privat: