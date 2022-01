NIEDERFISCHBACH – Feueralarm am Samstagmorgen in Niederfischbach

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Feueralarm am Samstagmorgen in Niederfischbach

Feueralarm gab es am Samstagmorgen, 15. Januar 2022, gegen 05.38 Uhr, in Niederfischbach, in der Straße „An der Stürze“. Zum Auslösen eines Brandmelders kam es in den frühen Samstagmorgenstunden im Altenheim, als ein 80jähriger Bewohner vermutlich mit einer Zigarettenkippe die Decke und Matratze seines Bettes aus Unachtsamkeit ankokelte. Bei dem Löschversuch der Pflegekräfte wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. Nach ausreichendem Belüften des Zimmers war es wieder bewohnbar. Quelle: Polizei