MUDERSBACH – Zweifacher Ladendiebstahl in Mudersbach in der Adolfstraße

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Zweifacher Ladendiebstahl in Mudersbach in der Adolfstraße

Zweifacher Ladendiebstahl am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Januar 2022, in Mudersbach, in der Adolfstraße. Zunächst fiel am Freitag, 14. Januar eine 35jährige Diebin im Rewe-Markt auf, als sie Waren in ihren Rucksack packte und den Kassenbereich einfach ohne zu bezahlen passierte. Sie wurde daraufhin von Mitarbeitern festgehalten. Nachdem die Polizei hinzugezogen und eine Videoüberwachung vom Tag zuvor gesichtet wurde, konnte festgestellt werden, dass sie am Donnerstag, 13. Januar ebenfalls schon geklaut hatte. Es entstand ein Schaden von über 100 Euro. Quelle: Polizei