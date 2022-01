WALDBREITBACH – Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach

Donnerstagmittag, 13. Januar 2022, gegen 13.20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach. Eine Frau parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Neuwied. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr linker Außenspiegel abgefahren wurde. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen grünen LKW mit Anhänger (>3,5t) handeln. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei