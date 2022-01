GRIESENBACH – Verkehrsunfallflucht auf der B 8 in der Gemarkung Griesenbach

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfallflucht auf der B 8 in der Gemarkung Griesenbach

Die Straßenmeisterei stellte am Montag, 10. Januar 2022, fest, dass es auf der B 8 in der Gemarkung Griesenbach zu einer Beschädigung der Schutzplanke auf einer Länge von 12 Meter kam. Weiterhin wurden drei Stahlpfosten beschädigt. Der Verursacher für diese Schäden ist unbekannt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei