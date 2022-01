BURGLAHR – Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in der Kur-Kölner-Straße in Burglahr

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in der Kur-Kölner-Straße in Burglahr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. auf 13. Januar 2022, kam es zwischen 18.30 und 07.50 Uhr in Burglahr, in der Kur-Kölner-Straße zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der unbekannte Täter schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete eine Geldbörse. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei