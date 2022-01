Veröffentlicht am 15. Januar 2022 von wwa

Sachbeschädigung durch Graffiti in der Straße „Grabentor“ in Linz

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, wurde der Polizeiinspektion in Linz eine Graffiti-Schmiererei an einem Haus in der Straße Grabentor angezeigt. Der Tatzeitraum konnte nicht näher verifiziert werden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei