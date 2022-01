Veröffentlicht am 15. Januar 2022 von wwa

Verkehrsspiegel in Ockenfels und Ohlenberg beschädigt

Im Zeitraum vom Montag bis Donnerstag, 10. bis 13. Januar 2022, beschädigten unbekannte Täter mehrere Verkehrsspiegel in Ockenfels und Ohlenberg. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei