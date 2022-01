Veröffentlicht am 15. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfallflucht im Mühlenweg in Rheinbreitbach

In der Nacht zum Donnerstag, 13. Januar 2022, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Zaunpfosten an einem Anwesen im Mühlenweg in Rheinbreitbach. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei