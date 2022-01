NISTER – Container aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Veröffentlicht am 15. Januar 2022 von wwa

Container aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 12. Bis 13. Januar 2022, zwischen 17 und 08 Uhr wurde ein Container, der auf einem Pritschenwagen in der Straße „Unterste Bitze“ abgestellt war, aufgebrochen und darin befindliche Werkzeuge entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei