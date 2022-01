ALTENKIRCHEN – Gesangsworkshop für Jugendliche im Felsenkeller

Veröffentlicht am 16. Januar 2022 von wwa

Gesangsworkshop für Jugendliche im Felsenkeller

Am 05. und 12. Februar 2022, jeweils samstags, findet im Haus Felsenkeller ein Gesangsworkshop für Jugendliche statt. In der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr wird an der Stimmbildung, Atemtechnik usw. gelernt und gearbeitet.

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren gibt es ein neues und interessantes Angebot. „Du singst gerne? Ihr/e Teeanager/in singt gerne?“ Unter diesem Motto kann es hier – selbstverständlich pandemiesicher und unter Einhaltung aller Auflagen – los gehen. Singen kann man lernen, wie ein Instrument. Dabei spielt das richtige Zusammenspiel von Haltung, Atmung und Stimme eine wichtige Rolle. In dem Workshop wird gelehrt, dieses Zusammenspiel und die Stimme mit Hilfe gezielter Übungen bewusst wahrzunehmen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden viele neue Lieder kennen und singen mit anderen zusammen!

Wer seine Stimme kennt und bewusst mit Kraft einsetzen kann, kann das nicht nur beim Singen tun. Das gibt Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und einen starken Auftritt, wenn man ihn mal braucht. Aber am wichtigsten: Es bringt Spaß! Und davon gab es in letzter Zeit an vielen Stellen nicht genug. Manuela Meyer, erfahrene Opernsängerin und Diplom- Gesangspädagogin verfügt über ein breites Spektrum und ist für alle Musikwünsche offen. Es ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Workshop ist durch das „Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche“ des Bundes bzw. des Landes Rheinland-Pfalz gefördert und findet an zwei Tagen statt, damit auch zwischen den Einheiten geübt werden kann. Die Kosten betragen 15 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.