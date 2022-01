REGION – Vorträge zu Finanzthemen kostenfrei buchbar

Veröffentlicht am 15. Januar 2022 von wwa

Vorträge zu Finanzthemen kostenfrei buchbar – Angebote des Beratungsdienstes der Sparkassen für gemeinnützige Organisationen

Änderungen der persönlichen Lebenssituation durch Jobwechsel, Familiengründung oder Hauskauf wirbeln die Finanzen oft durcheinander. Auch die Corona-Krise ist in Bezug auf die finanzielle Situation für viele eine besondere Herausforderung. Da sind gute Kenntnisse über Finanzangelegenheiten und ein guter Überblick über die eigenen Finanzen unverzichtbar. Geld und Haushalt, der Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, unterstützt als Einrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes seit 1958 die Finanzkompetenz der Verbraucherinnen und Verbraucher durch werbe- und kostenfreie Angebote. Sie unterteilen sich in den Vortragsservice sowie den Broschürenservice mit Ratgebern und Onlineplanern, die von allen Bürgern in Anspruch genommen werden können. Alle Angebote können aber auch von gemeinnützigen Organisationen und Initiativen für die Beratungsarbeit genutzt werden und sind Teil des gesellschaftlichen Engagements der Sparkassen-Finanzgruppe im Bereich der finanziellen Bildung.

Im Vortragsservice von Geld und Haushalt halten kompetente Referentinnen und Referenten Vorträge zu insgesamt 15 verschiedenen Budget-, Verbraucher- und Rechtsthemen für nicht kommerzielle Veranstalter. Gemeinnützige Organisationen wie Vereine, Initiativen oder Bildungseinrichtungen können dieses Angebot nutzen, um ihre Zielgruppe über verschiedenste Themen zu informieren. Seit die Corona-Pandemie Präsenzvorträge nur unter eingeschränkten Bedingungen zulässt, füllen Online-Vorträge die entstandenen Lücken. Neben den Präsenzveranstaltungen sind auch alle Online-Vorträge kostenfrei buchbar. Sie finden als Live-Webinar statt, das den Teilnehmenden ermöglicht einen Vortrag digital zu besuchen und trotzdem persönliche Fragen zu klären. Durch Umfragen, Chats und Wortmeldungen wird das Event interaktiv.

Informationen zu den angebotenen Vorträgen sind auf der Internetseite der Sparkasse Westerwald-Sieg (www.skwws.de) unter der Rubrik Ihre Sparkasse/kostenlose Finanzvorträge einsehbar. Zur Buchung und Veranstaltungskoordination können sich Interessierte unter matthias.richter@skwws.de an die Sparkasse Westerwald-Sieg wenden. Die Übersicht weiterer Angebote des Beratungsdienstes finden Sie unter www.geldundhaushalt.de.