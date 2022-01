KREIS NEUWIED – Zwei MINT4Girls-Workshops in den Winterferien

Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Zwei MINT4Girls-Workshops in den Winterferien – „Programmieren lernen wie nix mit Calliope“ und „Kreativität entdecken mit Scratch und MakeyMakey“

Das Bildungsbüro der Kreisverwaltung bietet in den Winterferien zwei MINT-Workshops für Mädchen an. Beide Online-Kurse richten sich an Schülerinnen der 6. und 7. Klasse. Im ersten Kurs lernen die Mädchen an zwei Tagen, wie sich die Welt der Computer erschließen lässt. Bei diesem Workshop wird der Minicomputer Calliope genutzt, ein Mikrocontroller in Form einer sternförmigen Platine. Mit der Calliope lassen sich tolle Spiele und Experimente programmieren. Die Calliope kann z.B. Strom oder die Temperatur messen, ein Lied spielen oder als Würfel programmiert werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Schülerinnen benötigen keine Vorkenntnisse, um mit der Calliope einen eigenen Code zu schreiben. Nach der Anmeldung wird der kleine Ein-Platinen-Computer nach Hause gesendet. Termin: 21. +22. Februar 2022 von 10 bis 2 Uhr

Im zweiten Workshop können Mädchen kreativ sein und werden ein Spiel entwickeln. Dabei hilft ihnen Scratch, eine Programmiersprache, die ähnlich wie Lego aufgebaut ist. Es gibt Bausteine, die jeweils eine Funktion haben und passend zusammengestellt werden müssen. Dabei verwenden wir auch das MaKeyMakey-Board, eine kleine Platine, mit der man leitfähige Objekte aus dem Alltag in Computertasten umwandeln kann. Ein Löffel aus der Küchenschublade oder eine Gurke kann zum Beispiel den Cursor auf dem Bildschirm nach oben bewegen. Am Ende des Workshops haben die Teilnehmerinnen ein Spiel entwickelt, das mit MakeyMakey bedient werden kann. Nach der Anmeldung wird MakeyMakey nach Hause gesendet. Termin: 23. + 24. Februar 2022 von 09 bis 13 Uhr.

Für beide Workshops gilt: Erfahrene Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekts der Hochschule Koblenz vom Rhein-Mosel Campus und vom RheinAhrCampus Remagen begleiten die Mädchen online und unterstützen sie beim Ausprobieren und Experimentieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Ada-Lovelace-Projekt wird unterstützt durch die Europäische Union sowie die beiden rheinland-pfälzischen Ministerien für Wissenschaft und Gesundheit sowie Familie, Frauen, Kultur und Integration.

Voraussetzung für die Teilnahme:

Laptop/Computer mit Kamera und Mikrofon, stabile Internetverbindung, eine von den Eltern vorab unterschriebene Einverständniserklärung und ein unterschriebener Leihvertrag für die Calliope-Platine und MakeyMakey.

Die Arbeitsmaterialien schickt das Bildungsbüro Neuwied nach Erhalt des unterschriebenen Leihvertrags und der unterschriebenen Einverständniserklärung zu. Im Anschluss an den Workshop müssen die Leihgaben fünf Tage nach der Veranstaltung wieder zurückgegeben sein.

Informationen zum Ada-Lovelace-Projekt

Das Ada-Lovelace-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und junge Frauen für MINT- Studiengänge und Berufe zu motivieren. Namensgeberin des Projekts ist Ada Countess of Lovelace (1815-1852), die schon vor über 150 Jahren erste Programme zur Bedienung von Rechenmaschinen schrieb. Sie hat damit in einer Zeit, in der Frauen der Zugang zu Universitäten, Akademien und deren Bibliotheken verboten war, viel Mut bewiesen.

Anmeldung und Information bei Kreisverwaltung Neuwied, Andrea Oosterdyk, Bildungsbüro, Tel. 02631-803161, Email andrea.oosterdyk@kreis-neuwied.de. Weitere Informationen auf der Homepage des Landkreises: https://bit.ly/3K7IRje