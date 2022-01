NEUWIED – Einladung zum Holocaust-Gedenktag 2022

Veröffentlicht am 19. Januar 2022 von wwa

Einladung zum Holocaust-Gedenktag 2022

Wie in jedem Jahr lädt die Neuwieder Gruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International aus Anlass des Holocaust-Gedenktages am Samstag, dem 29.Januar, um 15 Uhr zu einer Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf dem Graf-Friedrich-Platz gegenüber dem Amtsgericht ein. Mit Redebeiträgen zweier Amnesty-Mitglieder zu rechter Gewalt, nicht nur historisch, sondern auch aktuell, möchte die Gruppe der Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes in der Zeit von 1933 bis1945 gedenken und sich gemeinsam für eine offene und tolerante Gesellschaft stark machen. Als Gastredner wird sich Oberbürgermeister Jan Einig einbringen. Die Kranzniederlegung und die Schweigeminute werden von Gedichtvorträgen umrahmt.