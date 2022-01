MAINZ – Spiegel und Dreyer nach der Flutkatastrohe: „Niemand soll im Winter frieren müssen“

Veröffentlicht am 17. Januar 2022 von wwa

Spiegel und Dreyer nach der Flutkatastrohe: „Niemand soll im Winter frieren müssen“ – Stimmt das? FREIE WÄHLER-Fraktion sammelt Erfahrungen der Betroffenen

„Niemand soll im Winter frieren müssen!“ Mit diesem Satz in Richtung der im Juli 2021 von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen wurde die ehemalige rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin und heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) in den Medien zitiert. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer betonte: „Niemand soll im Winter frieren müssen. Daran arbeitet die Landesregierung Hand in Hand mit den Gasversorgern, dem Handwerk und den Unternehmen.“ Doch die Realität sieht offenbar anders aus. Immer wieder ist von Betroffenen zu hören, die bei den winterlichen Temperaturen nach wie vor ohne funktionierende Heizung auskommen müssen.

Stimmt das? Die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion möchten diese Angelegenheit weiter verfolgen und fragt: Wie sieht es bei den Betroffenen aus? Wer verfügt über eine Heizung oder ist von den Versprechungen der Landesregierung nichts zu spüren?

Die FREIE WÄHLER-Fraktion sammelt über ihre Social-Media-Kanäle die Erfahrungen und Situationen der Betroffenen. Schreiben Sie uns per Mail an pressestelle@fw-landtag-rlp.de oder über www.facebook.com/fraktionfwrlp.