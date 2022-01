WISSEN – Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW auf der L 278

Veröffentlicht am 14. Januar 2022 von wwa

Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW auf der L 278

Donnerstagmittag, 13. Januar 2022, gegen 12:56 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 278 von Wissen Fahrtrichtung Morsbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 19jährige Fahrzeugführer eines Kleinwagens, der von Wissen in Fahrtrichtung Morsbach die L 278 befuhr, geriet aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit ausgangs einer Linkskurve ins Schleudern, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß nach rechts über die Fahrbahn auf die angrenzende Wiese geschleudert, der LKW nach links von der Fahrbahn und kam im angrenzenden Gestrüpp zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte, so die Polizei, sich auf circa 50.000 Euro belaufen. Der PKW-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in das BWZK Koblenz geflogen und der 57jährige LKW- Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Hachenburg gebracht. Quelle: Polizei – Foto: Bernhardt Theis