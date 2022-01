OBERLAHR – Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in der Hauptstraße in Oberlahr

Veröffentlicht am 14. Januar 2022 von wwa

Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in der Hauptstraße in Oberlahr

In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Januar 2022, zwischen 19.00 und 06.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Oberlahr zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Am Fahrzeug wurde die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite beschädigt. Aus dem Fahrzeug wurde ein Portemonnaie samt Inhalt entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei