NEUWIED – Brandstiftung in Neuwied – Mülltonnen in Brand gesetzt

Veröffentlicht am 14. Januar 2022 von wwa

Brandstiftung in Neuwied – Mülltonnen in Brand gesetzt

Bereits am Neujahrsmorgen kam es zu mehreren Mülltonnenbränden in den Straßen An der Liebfrauenkirche, Am Ohligspfad und in der Dierdorfer Straße. Aufgrund der Umstände geht die Polizei von Brandstiftung aus. Glücklicherweise kam es bei den Bränden durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr nicht zum Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser. Die Polizei Neuwied sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Entstehung der Brände geben können, Tel. 02631-878-0. Quelle: Polizei