Veröffentlicht am 13. Januar 2022 von wwa

Ladendiebstahl in einem Discounter in der Linzer Innenstadt

Dienstagmorgen, 11. Januar 2022, entwendete eine 73jährige Frau aus Linz Ware in einem Discounter in der Linzer Innenstadt und steckte sie in ihre Jackentasche. Beim Bezahlen der restlichen Ware fiel einer Mitarbeiterin der Diebstahl auf. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl. Quelle: Polizei