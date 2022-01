ZWEIBRÜCKEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 471

Veröffentlicht am 12. Januar 2022 von wwa

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 471

Dienstagnachmittag, 11. Januar 2022, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich auf der L 471 zwischen Contwig und Zweibrücken ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach dem Ortsausgang Zweibrücken kam eine 74jährige Frau aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 24jährigen Mannes, der mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs war. Die 74jährige starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der 24jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die L 471 war für die Dauer der Unfallaufnahme und die gutachterliche Rekonstruktion des Unfallgeschehens in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw Quelle und Foto: Polizei