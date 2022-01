WEYERBUSCH – BERLIN – Bundesförderung für Sprach-Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch

Veröffentlicht am 14. Januar 2022 von wwa

Bundesförderung für Sprach-Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch – Erwin Rüddel: Anerkennung für die geleistete pädagogisch wertvolle Arbeit

„Der Bund fördert die Kindertagesstätte Sonnenschein in Weyerbusch mit 24.793 Euro. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm ‚Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zu Welt ist‘“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Mit dem Bundesprogramm fördert das Bundesfamilienministerium seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Neben der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung sind die inklusive Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien weitere Handlungsfelder. Innerhalb dieser Handlungsfelder wird ab 2021 ein neuer Fokus auf den Einsatz digitaler Medien sowie die Integration medienpädagogischer Fragestellungen gelegt.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ können bundesweit weitere 1.000 zusätzliche Fachkräfte in Sprach-Kitas gefördert werden. Damit noch mehr Kinder von der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit in den Sprach-Kitas profitieren und die Folgen der Pandemie rasch überwunden werden können, stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in den Jahren 2021 und 2022 weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung.

„Dass mit der Kita ‚Sonnenschein‘ in Weyerbusch, über den Zeitraum vom 4. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, eine weitere Sprach-Kita in meinem Wahlkreis durch das Bundesprogramm gefördert wird, freut mich umso mehr, weil in diesen Einrichtungen, wie ich mich bei diversen Besuchen überzeugen konnte, eine ebenso wichtige wie hervorragende Arbeit geleistet wird“, bekräftigt Erwin Rüddel.