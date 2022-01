RHEINLAND-PFALZ – Landesbehindertenbeauftragter Rösch begrüßt die Bestellung von Jürgen Dusel zum Bundesbehindertenbeauftragten

Veröffentlicht am 13. Januar 2022 von wwa

Landesbehindertenbeauftragter Rösch begrüßt die Bestellung von Jürgen Dusel zum Bundesbehindertenbeauftragten

Anlässlich der Bestellung von Jürgen Dusel zum Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen erklärte der rheinland-pfälzische Beauftragte Matthias Rösch: „Auf die weitere Zusammenarbeit mit Jürgen Dusel als Bundesbehindertenbeauftragter freue ich mich. In dieser Wahlperiode gibt es wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag und in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die wir in dem guten Zusammenwirken der Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern voranbringen müssen. Inklusion in der Arbeitswelt und Alternativen zur Werkstatt für behinderte Menschen, das Bundesteilhabegesetz zur Überwindung, statt zur Festigung von Sonderwelten für Menschen mit Behinderungen zu nutzen, gehören dazu. Auch die Verpflichtung zur Barrierefreiheit für den privaten Sektor – einschließlich der Beseitigung digitaler Barrieren – ist eine wichtige Herausforderung in nächster Zeit. Mit den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag haben wir gute Voraussetzungen, gemeinsam mutige politische Entscheidungen für eine inklusive Gesellschaft voran zu bringen“, betonte der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen.