HÖCHSTENBACH – Erneute Farbschmierereien an der Außenfassade des Kirchengebäudes in Höchstenbach

Veröffentlicht am 11. Januar 2022 von wwa

Erneute Farbschmierereien an der Außenfassade des Kirchengebäudes in Höchstenbach

In dem Zeitraum von Montag bis Donnerstag, 03. Bis 06. Januar 2022, zwischen 18:00 und 16:00 Uhr, kam es durch unbekannte Täter zu erneuten Farbschmierereien an der Außenfassade und dem Rundfenster des evangelischen Kirchengebäudes in Höchstenbach. Die Schmierereien wurden mit blauer Farbe aufgesprüht. Die Schadenshöhe wird auf zirka 1.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei