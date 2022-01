KIRCHEIB – Erneuter Wohnungseinbruch in Kircheib

Veröffentlicht am 11. Januar 2022 von wwa

Erneuter Wohnungseinbruch in Kircheib

Am Samstagvormittag, 08. Januar 2022, zwischen 10:00 und 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in das am Ortsrand von Kircheib unmittelbar an der B 8 gelegene Wohnhaus in der Bleckhauser Straße ein. Die Täter hebelten auf der rückwärtigen und für Nachbarn nicht einsehbaren Seite des Hauses die Schiebetür des bodenhohen Terrassenelementes auf. Sämtliche Wohnräume wurden zielgerichtet nach Wertsachen durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden mehrere hochwertige Jacken, zwei PS4-Controller, eine Ray Ban Brille mit grün getönten Gläsern und Silberschmuck entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei