KREIS ALTENKIRCHEN – Zuschneiden und Nähen – neuer Kurs startet in Altenkirchen

Veröffentlicht am 11. Januar 2022

Zuschneiden und Nähen – neuer Kurs startet in Altenkirchen – Am Dienstag, 25. Januar startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Kurs „Zuschneiden und nähen“.

Die Nachfrage nach Nähkursen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Immer mehr Menschen wollen ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen und etwas mit den eigenen Händen erschaffen. Wenn es Accessoires oder Kleidung sein soll, muss man nähen lernen, was sich als gar nicht so einfach erweist. Denn mit dem Kauf einer Nähmaschine ist es längst noch nicht getan, denn um aus schönen Stoffen modische Kleidung zu machen, benötigt man gewisse Grundfertigkeiten. Im Zuge eines Nähkurses unter der Leitung von Annemarie Schödl werden diese vermittelt. Themen des Kurses sind beispielsweise die Auswahl des geeigneten Stoffes, Arbeiten mit Schnittmustern, Abändern von Schnitten auf die eigenen Maße, Zuschneiden und verschiedene Nähtechniken.

Der Kurs mit sechs Terminen findet jeweils dienstags in der Zeit von 18 bis circa 20.45 Uhr statt – die Kursgebühr beträgt 60 Euro, es gelten die dann aktuellen Corona-Regelungen. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681-812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.