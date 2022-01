NEUSTADT (Wied) – Sachbeschädigung an Bushaltestelle in der Ortslage Panau

Veröffentlicht am 11. Januar 2022 von wwa

Sachbeschädigung an Bushaltestelle in der Ortslage Panau

Am Montag, 03. Januar 2022, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle an der L 255 in der Ortslage Panau, Neustadt (Wied). Durch unbekannte Täter wurde die Rückwand der Bushaltestelle mit Graffiti besprüht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei