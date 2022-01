ATZELGIFT – Winterliche Straßenverhältnisse – Transporter rutscht auf der L 288 in den Graben

Veröffentlicht am 9. Januar 2022 von wwa

Winterliche Straßenverhältnisse – Transporter rutscht auf der L 288 in den Graben

In den frühen Sonntagmorgenstunden, 09. Januar 2022, geriet der Fahrzeugführer eines Transporters auf der L 288, zwischen Luckenbach und Atzelgift, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den Graben. Der 32jährige Fahrzeugführer und sein 31jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei