KROPPACH – BAD MARIENBERG – Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Kroppach und Bad Marienberg erwischt

Veröffentlicht am 9. Januar 2022 von wwa

Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Kroppach und Bad Marienberg erwischt

Ohne Fahrerlaubnis waren am Freitagabend, 07. Januar 2022, ein 42jähriger PKW-Fahrer in Kroppach und am Samstagabend, 08. Januar 2022, ein 23jähriger PKW-Fahrer in Bad Marienberg unterwegs. Beide mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und sie erwartet nun ein Strafverfahren. Quelle: Polizei