ALTENKIRCHEN – Beratungs- und Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler an der August-Sander-Schule Altenkirchen

Veröffentlicht am 9. Januar 2022 von wwa

Beratungs- und Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler an der August-Sander-Schule Altenkirchen

Informationsgespräche und Beratungen für das zukünftigen 5. Schuljahr erfolgen an der August-Sander-Schule Realschule plus und FOS Altenkirchen im Januar ausschließlich an zuvor vereinbarten persönlichen Besuchsterminen. Neben den Informationen auf der Homepage unserer Schule können alle Viertklässler das Schulkonzept der Sekundarstufe I und die Bedingungen vor Ort persönlich mit ihren Eltern nach einer Voranmeldung über das Sekretariat unter Telefon 02681-2084 oder unter jung@rsplus-altenkirchen.de, kennen lernen.

Termine hierzu sind Dienstag, 11. Januar 2022, Dienstag, 18. Januar 2022 und Dienstag, 25. Januar 2022. Die verbindliche Anmeldung für die Klassen 5 erfolgt ab Montag, 31. Januar 2022 bis Freitag, 04. Februar 2022, ebenso an zuvor telefonisch vereinbarten Einzelterminen. Bitte bringen Sie zur Anmeldung die Anmeldeunterlagen der Grundschule, das Halbjahreszeugnis, Geburtsurkunde, Impfpass und ein Passfoto mit. Auf der Homepage stehen alle Formulare zum Download bereit und können ausgefüllt mit zur Anmeldung gebracht werden. Unsere Schule bietet seit vielen Jahren erfolgreich alle Abschlüsse bis zum Fachabitur ohne weiteren Schullaufbahnwechsel an.

Im Wahlpflichtfachbereich können die Schüler wählen zwischen der zweiten Fremdsprache Französisch (ab Klasse 6) und den Fächern Hauswirtschaft und Sozialwesen (HuS), Technik und Naturwissenschaft (TuN), Wirtschaft und Verwaltung (WuV). Ab der Klassenstufe 9 kann dann noch ein schuleigenes Wahlfach Sport und Gesundheit (SuG), Kunst und Handwerk (KuH), Informatik, Technisches Zeichnen (TZ) oder Darstellendes Spiel (DS).

Auch in Klasse 11 ist der Einstieg in die zweite Fremdsprache möglich. Das breit aufgestellte Ganztagsangebot konzentriert sich auf eine geeignete Hausaufgabenbetreuung sowie vielfältige AG-Angebote aus sportlichen und künstlerischen Bereichen. Unser differenziertes Förder- und Forderkonzept ermöglicht allen Schülern in Klasse 5 den gelingenden Wechsel.

Wenn Sie sich bereits im Vorfeld über unser schulisches Angebot informieren möchten, findet sich ebenfalls auf der Homepage eine Powerpointpräsentation, in der wir Ihnen die August-Sander-Schule insgesamt, ganz besonders aber unsere Arbeit in der Orientierungsstufe vorstellen!