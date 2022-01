HAUSEN (Wied) Sachbeschädigung in der Straße „Im Wingert“ in Hausen (Wied) an PKW

Veröffentlicht am 8. Januar 2022 von wwa

Sachbeschädigung in der Straße „Im Wingert“ in Hausen (Wied) an PKW

Im Zeitraum zwischen dem 24. Dezember 2021 und 07. Januar 2022 kam es in Hausen (Wied), Im Wingert, zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß abgestellten PKW. Durch unbekannte Täter wurde der Reifen eines Renault Modus zerstochen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei