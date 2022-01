STADT NEUWIED – Die VHS Neuwied öffnet wieder ihre Türen

Veröffentlicht am 8. Januar 2022 von wwa

Die VHS Neuwied öffnet wieder ihre Türen – Programm ist prall gefüllt mit Angeboten zur Weiterbildung

Pünktlich zum Beginn des ersten Semesters 2022 darf die VHS Neuwied ihre Türen wieder öffnen. Das Team freut sich, dass es sich wieder als Haus der Begegnung präsentieren kann – und besonders auf ihre Kursteilnehmenden und Dozenten. Ein striktes Hygienekonzept macht das möglich. Es schützt die Gesundheit aller Teilnehmenden, Kursleitenden und Mitarbeitenden.

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“: So lautet der aktuelle Programmschwerpunkt. Nachhaltige Entwicklung heißt, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln und damit auch für die Zukunft unserer Gesellschaft. Weiterbildung leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie Menschen zu einem zukunftsfähigen Denken befähigt und sie in die Lage versetzt, die Auswirkungen ihres Handelns zu verstehen und hierbei verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Auch die VHS Neuwied möchte mit diesem ganzheitlichen Anspruch, der sich auch in ihren Bildungsangeboten widerspiegelt, dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft zukunftsfähig bleibt.

Natürlich hat das VHS-Team auch in den Bereichen Sprachen, Arbeit und Beruf, Kultur und Gestalten, Gesundheit und bei den Exkursionen wie gewohnt ein umfangreiches und anspruchsvolles Programm ausgearbeitet. Viele Angebote werden auch online angeboten.

Trotz aller Zuversicht, dass das Programm wie geplant durchgeführt werden kann, hat sich die VHS dazu entschieden, auf die Erstellung eines Programmheftes in Papierform zu verzichten. Sie stellt ihr Programm online zur Verfügung, um bei Bedarf notwendige Änderungen zeitnah veröffentlichen zu können. Das Team der VHS Neuwied wünscht viel Spaß beim Stöbern durch das neue Semesterprogramm. Es ist prall gefüllt mit Weiterbildung.

Das aktuelle Programm sowie die jeweils aktuell geltenden Regelungen des Hygienekonzepts für außerschulische Bildungseinrichtungen finden sich auf der Homepage www.vhs-neuwied.de.

Foto: Das neue VHS-Programm ist online abrufbar.