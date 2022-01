ALTENKIRCHEN – Brand am Rathaus in Altenkirchen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Veröffentlicht am 7. Januar 2022 von wwa

Brand am Rathaus in Altenkirchen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freitagmorgen, 07. Januar 2022, gegen 04.15 Uhr, meldete ein Zeuge der Altenkirchener Polizei, dass er eine beschädigte Eingangstür am Rathaus der VG Altenkirchen-Flammersfeld festgestellt habe. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen stellten sie neben dem Schaden an

der Tür einen Brandschaden im Eingangsbereich fest. Das Feuer war erloschen, weitere Brandherde wurden von der hinzugezogenen Feuerwehr nicht festgestellt.

Zur genauen Brandursache bzw. über die Hintergründe der Tat können derzeit von der Polizei noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich durch die Zentrale Kriminalinspektion der KD Koblenz übernommen.

Die Polizei wendet sich erneut an die Bevölkerung und fragt: – Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem vorgenannten Vorfall geben? Wer hat in der näheren Umgebung Personen, abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte? Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Umfeld des Rathauses Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Polizei