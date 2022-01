RHEINBREITBACH – Versuchter Einbruch in Gartenlaube in der Heerstraße in Rheinbreitbach

Veröffentlicht am 7. Januar 2022 von wwa

Versuchter Einbruch in Gartenlaube in der Heerstraße in Rheinbreitbach

Mittwochnachmittag, 05. Januar 2022, bemerkte der Eigentümer einer Gartenlaube in der Heerstraße in Rheinbreitbach Hebelspuren an der Eingangstür. Wie er angab, war er letztmalig Anfang Dezember auf der Parzelle, so dass er die genaue Tatzeit nicht näher eingrenzen konnte. Die Täter gelangten nicht in das Innere der Laube, entwendet wurde nichts. Quelle: Polizei