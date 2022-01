KIRCHEN – Diebstahl einer Motorsäge vom Grundstück in der Goethestraße in Kirchen

Veröffentlicht am 7. Januar 2022 von wwa

Diebstahl einer Motorsäge vom Grundstück in der Goethestraße in Kirchen

Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, zwischen 15.00 und 18.00 Uhr wurde von einem Grundstück in der Goethestraße in der Ortslage Kirchen eine Motorsäge entwendet. Das Arbeitsgerät der Marke Stihl, Typ GTA 26 (Minisäge), wurde aus einem umfriedeten Gartenbereich am Wohnhaus entwendet. Hinweise zum Verbleib der Säge oder zum Täter erbittet der Polizeibezirksdienst Kirchen oder die PI Betzdorf unter 02741.688609 oder 02741-9260. Quelle und Foto: Polizei