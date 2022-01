WEYERBUSCH – HÖNNINGEN/AHRTAL – Ortsbürgermeister und Beigeordnete überreichen Spende in Hönningen/Ahrtal.

Veröffentlicht am 6. Januar 2022 von wwa

Ortsbürgermeister und Beigeordnete überreichen Spende in Hönningen/Ahrtal.

In der Ratssitzung im November 2021, fasste der Ortsgemeinderat den Beschluss die Aufbauarbeiten in einer Gemeinde im Ahrtal mit einer Spende zu unterstützen. Auf Nachfrage bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofes die Gemeinde Hönningen, bereits unmittelbar nach der Katastrophe, insbesondere den Ortsteil Liers beim Wiederaufbau unterstützen.

Daraufhin entschloss sich der OG-Rat die Spende an die Ortsgemeinde Hönningen zu übergeben, mit der Bitte, den Wiederaufbau des Spielplatzes in Liers zu unterstützen.

Im Dezember 2021 wurde Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann, in Hönningen ein Scheck in Höhe von 3.000 Euro übergeben. Das schlimme Ausmaß der Flutkatastrophe wurde uns bei einem Spaziergang mit Ortsbürgermeister Schwarzmann und seiner 1. Beigeordneten vor Augen geführt. „Erst wenn man vor Ort war, erkennt man das Ausmaß der Katastrophe“, merken die beiden Beigeordneten Ralph Hassel und Engolda Bohlscheid an. Dietmar Winhold, Ortsbürgermeister – Foto OG Weyerbusch

Foto: (v.l.): Beigeordnete Engolda Bohlscheid (Weyerbusch), Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann (Hönningen), Ortsbürgermeister Dietmar Winhold (Weyerbusch), Beigeordnete Ralph Hassel (Weyerbusch)