VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Für drei prägende Köpfe beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Veröffentlicht am 6. Januar 2022 von wwa

Für drei prägende Köpfe beginnt ein neuer Lebensabschnitt – Langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet

Im Dezember 2021 verabschiedete Bürgermeister Fred Jüngerich im Rahmen der Verbandsgemeinderatssitzung Bauamtsleiter Burkhard Heibel, den ehemaligen Büroleiter der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Eugen Schmidt, und den stellvertretenden Büroleiter Lothar Walkenbach in den einstweiligen Ruhestand. Jüngerich dankte den drei langjährigen Mitarbeitern für ihr unermüdliches Engagement sowie die gute Zusammenarbeit und überreichte ihnen Dankurkunden sowie Geschenke der Verwaltung. „Alle drei haben einen prägenden Eindruck hinterlassen“, so Jüngerich.

Burkhard Heibel absolvierte von 1981 bis 1986 sein Ingenieurstudium der Fachrichtung Raumplanung an der Universität Dortmund und legte am 8. Dezember 1986 die 1. Staatsprüfung ab. Auf eine Tätigkeit als Diplom-Ingenieur beim Planungsbüro Karst in Nörtershausen (Hunsrück) folgte ab 1988 eine zweijährige Referendarzeit beim Regierungspräsidenten Köln. Nach Ablegen der 2. Staatsprüfung und einer kurzen Rückkehr zum Planungsbüro Karst wurde er Dezernent bei der Bezirksverwaltung Hannover. Nachdem Heibel 1991 zur Stadtverwaltung Frankfurt/Main versetzt und zum Baurat ernannt wurde, folgte ein Jahr später die Ernennung zum Baurat auf Lebenszeit. Im Jahr 1993 wechselte er schließlich zur Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen und bekleidete das Amt des Baurats, bevor er 1994 zum Oberbaurat ernannt wurde. Seit 2010 ist Burkhard Heibel Fachbereichsleiter Infrastruktur, Umwelt und Bauen sowie Fachgebietsleiter Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur, Stadtsanierung und Bauleitplanung, Bauaufsicht. Am 1. Januar 2022 ging er in den einstweiligen Ruhestand.

Nach dem Abschluss seiner Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld erlangte Eugen Schmidt 1982 die Fachhochschulreife an der Fachoberschule in Erlangen. Daraufhin wurde er bei der Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld im Bereich des Einwohnermeldeamtes und der Verbandsgemeindekasse eingestellt. 1987 legte Eugen Schmidt erfolgreich die Laufbahnprüfung für den gehobenen nichttechnischen Dienst in der Kommunalverwaltung ab. Nachdem er im gleichen Jahr zum Verbandsgemeindeinspektor ernannt und im kaufmännischen Bereich der Verbandsgemeindewerke eingesetzt wurde, hatte Eugen Schmidt die Position des Leiters der Finanzabteilung und des stellvertretenden kaufmännischen Werkleiters inne. Auf seine Ernennung zum Verbandsgemeindeinspektor und Beamten auf Lebenszeit im Jahr 1990 folgten in den kommenden Jahren die Ernennungen zum Verbandsgemeinde-Oberinspektor, Verbandsgemeinde-Amtmann, Amtsrat sowie Oberamtsrat. Ab 2002 war Schmidt Büroleiter der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Nach der Fusion der Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld gab er die Büroleitung ab und leitete die Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Am 15. Juli 2019 feierte Eugen Schmidt sein 40jähriges Dienstjubiläum, am 1. Januar 2022 wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Lothar Walkenbach absolvierte in den Jahren 1978 bis 1981 eine Ausbildung zum Stadtinspektor für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes bei der Stadt Köln. Nach seiner Ernennung zum Stadtinspektor war er als Sachbearbeiter beim Tiefbauverwaltungsamt der Stadt Köln angestellt. Auf seine Ernennung zum Stadtinspektor 1984 folgten die Ernennungen zum Stadtoberinspektor und zum Beamten auf Lebenszeit. Von 1991 bis 1994 war Lothar Walkenbach Sachbearbeiter beim Bauverwaltungsamt Hennef. Während dieser Zeit wurde er zum stellvertretenden Amtsleiter des Bauverwaltungsamtes bestellt und zum Stadtamtmann ernannt. Nach seiner Versetzung zur Verbandsgemeinde Altenkirchen am 1. März 1994 leitete Lothar Walkenbach das Fachgebiet „Abgaben“ bei den Verbandsgemeindewerken. 2020 wurde er zum Fachbereich Organisation umgesetzt und übernahm die Fachgebietsleitung „Gremien, Servicestelle für Ortsgemeinden, Wahlen“. Auf die Ernennung zum Verbandsgemeindeamtsrat in 2011 folgte 2017 die Übertragung der Funktionen als stellvertretender Abteilungsleiter Organisation und stellvertretender Büroleiter sowie in 2018 als stellvertretender Fachbereichsleiter. Lothar Walkenbach feierte am 1. August 2018 sein 40jähriges Dienstjubiläum und wurde am 1. Januar 2022 in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

„In der Summe haben wir zusammen fast 100 Jahre hier gearbeitet. Wir haben es gerne getan und mit Leidenschaft. Es war eine schöne und erfüllende Zeit“, so Bauamtsleiter Burkhard Heibel auch stellvertretend für seine beiden Kollegen.

Personalratsvorsitzender Mathias Rabsch übermittelte im Namen der Belegschaft ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft und überreichte jeweils einen Blumenstrauß. Fotos: VG AKFF