VETTELSCHOSS Ortsteil KALENBORN – Verkehrsunfall durch Spiegelberührung auf der L 252

Veröffentlicht am 5. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfall durch Spiegelberührung auf der L 252

Dienstag, 04. Januar 2022, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 252, bei dem sich zwei Fahrzeuge mit den Spiegeln berührten. Ein Unfallverursacher fuhr mit einem VW Polo aus Richtung Vettelschoß Ortsteil Kalenborn kommend in Richtung Bruchhausen. Der zweite Unfallverursacher fuhr mit einem Toyota Auris die entgegengesetzte Strecke. Vor Ort kam es zu Unstimmigkeiten bezüglich des Zustandekommens des Unfalls. Hinter dem Fahrzeug Toyota, der in Richtung Höhe aus Richtung Bruchhausen kommend gefahren sein soll, soll ein Zeuge angehalten haben, der an der Unfallstelle Glasscherben mit aufgesammelt hatte. Wenn der Zeuge Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird er gebeten sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden, damit der Unfallhergang rekonstruiert werden kann. Quelle: Polizei