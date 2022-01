ETZBACH – Wohnungseinbruch mit Täterfestnahme in Etzbach am Mittwoch, 29. Dezember 2021

Veröffentlicht am 5. Januar 2022 von wwa

Wohnungseinbruch mit Täterfestnahme in Etzbach am Mittwoch, 29. Dezember 2021

Am Mittwoch, 29. Dezember 2021, kam es in Etzbach, in der Parkstraße, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl mit anschließender Täterfestnahme. Bei dem Beschuldigten konnte ein Fahrrad festgestellt werden, das bislang weder einem Eigentümer noch einer weiteren Straftat zuzuordnen ist. Aus diesem Grund bittet die Polizei Altenkirchen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen? Es handelt sich um ein älteres, schwarzes Damenfahrrad des Herstellers NSU mit der Rahmennummer 0808017SR. Quelle und Foto: Polizei