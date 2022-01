BÜRDENBACH – Illegale Abfallentsorgung in der Gemarkung Bürdenbach

Veröffentlicht am 4. Januar 2022 von wwa

Illegale Abfallentsorgung in der Gemarkung Bürdenbach

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld am Montag, 03. Januar 2022, eine illegale Abfallentsorgung an einem Waldweg in der Gemarkung Bürdenbach, nahe der K 1 zwischen Oberlahr und Niedersteinebach verlaufend gemeldet. Es handelt sich dabei um Farbeimer und Flüssigkeiten, vermutlich Altöle, die neben dem Waldweg entsorgt wurden. Des Weiteren wurde ein Bürostuhl in Höhe des Stolleneingangs „Lammrichskaul“ illegal entsorgt. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – örtliche Ordnungsbehörde –