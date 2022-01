RENGSDORF – Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf

Veröffentlicht am 4. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf

Am Wochenende ist im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 01. Bis 02. Januar 2022, in der Zeit zwischen 17:00 und 12:00 Uhr durch eine unbekannte Person ein Metallzaun des Anwesens „Haus der Stille“ in Rengsdorf beschädigt worden. Am Unfallort stellten die Polizeibeamten Beleuchtungsteile eines PKW sicher. Vermutlich beschädigte der Unfallverursacher beim Rangieren den Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei