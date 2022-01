LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona

Veröffentlicht am 3. Januar 2022 von wwa

CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Montag, 3. Januar 2022, Stand: 15 Uhr – 47 neue Infektionen bestätigt – Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,42 – Zwei weitere Todesfälle

In der vergangenen Woche gab es im Kreis Altenkirchen zwei weitere Todesfälle im Zuge der Corona-Pandemie: In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld verstarben eine Frau im Alter von 65 Jahren und ein Mann im Alter von 81 Jahren.

Die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen im Kreis Altenkirchen liegt am Montag bei 8.503. Das sind 47 mehr als am Sonntag. Als geheilt gelten 7.927 Menschen. Kreisweit sind aktuell 461 Personen positiv getestet. Zwölf Frauen und Männer werden derzeit stationär behandelt. Drei Positiv-Fälle im Kreis wurden bislang als Omikron-Variante bestätigt, zudem gibt es 15 Verdachtsfälle auf Omikron. Die für die Corona-Schutzmaßnahmen relevante landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 2,42.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 2,42

7-Tage-Inzidenz: 185,9

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 8.503

Veränderung zum 2. Jan.: +47

Aktuell Infizierte: 461

Geheilte: 7.927

Verstorbene: 115/+2

in stationärer Behandlung: 12

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Impfstelle Westerwald-Sieg

Seit der Eröffnung der Impfstelle Westerwald-Sieg in der früheren Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg (Am Schwimmbad 2) Mitte Dezember wurden dort rund 6.400 Impfungen durchgeführt, es fanden täglich durchschnittlich 425 Impfungen statt. Hier wird täglich von 9 bis 17 Uhr geimpft. Es finden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen („Booster“) für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren statt. Eine Anmeldung über das Impfportal des Landes ist erforderlich: https://impftermin.rlp.de.

Impfzentrum am DRK-Krankenhaus Kirchen

Das DRK-Krankenhaus Kirchen betreibt gemeinsam mit Verbandsgemeinde und Stadt Kirchen ein Impfzentrum auf dem hinteren Parkdeck an der Lindenstraße. Auch hier finden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen („Booster“) für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren statt. Anmeldungen sind hier nicht erforderlich. Geöffnet ist mittwochs von 13 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr.

Die nächsten Impfbus-Termine in der Region (jeweils 9 bis 17 Uhr)

● 04. Jan.: Dorfgemeinschaftshaus, Zum Sportplatz 1, 56305 Puderbach

● 05. Jan.: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 07. Jan.: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 08. Jan.: Dreifachsporthalle, Glockenspitze, 57610 Altenkirchen

● 11. Jan.: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 13. Jan.: Raiffeisenhalle, Steinstraße, 56593 Güllesheim

● 17. Jan.: Schnelltestzentrum, Auf der Bitze 3, 57577 Hamm

● 19. Jan.: Bürgerhaus Daaden, Fontenay-le-Fleury-Platz, 57567 Daaden

● 21. Jan.: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 25. Jan.: Hüttenhaus (Casino), Schneiderstraße, 57562 Herdorf

● 27. Jan.: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 29. Jan.: Dreifachsporthalle, Glockenspitze, 57610 Altenkirchen

(Änderungen vorbehalten)

Alle Standorte der Impfbusse landesweit werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

Teststellen

Eine Liste aller Teststationen (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/