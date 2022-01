STADT NEUWIED – Eigene Beats bauen, Songs selbst produzieren

Veröffentlicht am 3. Januar 2022 von wwa

Eigene Beats bauen, Songs selbst produzieren – Musikaktion während der Winterferien im Big House

Eine ganz spezielle Ferienaktion bietet die Neuwieder Kinder- und Jugendförderung in den Winterferien vom 21. bis 25. Februar im städtischen Jugendzentrum Big House: Für Jugendliche von 12 bis 18 Jahre heißt es dann: „app2music“.

Naturgeräusche aufnehmen, Beats bauen, eigene Ideen verwirklichen und eigene Songs produzieren: In diesem fünftägigen Workshop ist jede und jeder richtig, der gerne Musik hört und sich mit digitalen Medien beschäftigt. Täglich von 10 bis 16 Uhr lernen die teilnehmenden Mädchen und Jungen, wie man Tablets, Apps und mehr in Musikinstrumente verwandelt, um großartige Musik zu machen. Die Gruppe wird mit Klängen experimentieren, miteinander jammen und viel Spaß haben. Begleitet werden die Jugendlichen von professionellen Musikerinnen und Musikern, die sie bei der Entwicklung eigener Ideen unterstützen. Am Ende erwartet alle eine Abschlussperformance, bei der sie die Gelegenheit haben, die selbst produzierte Musik auf der Bühne zu präsentieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen kein Instrument spielen oder singen können, sondern nur Lust darauf haben, Eigenes zu entwickeln. Gemeinsame Pausen, musikalische Spiele und leckeres Essen dürfen bei der Freizeit auch nicht fehlen. Während des Ferienworkshops und auch im Anschluss können die Jugendlichen im bestens ausgestatteten Jugendzentrum eine abwechslungsreiche Zeit miteinander verbringen.

Das Ferienangebot ist vollumfänglich gefördert durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark“. Es ist für die Teilnehmenden kostenfrei – warmes Mittagessen inklusive. Durchgeführt wird es in Kooperation mit der Berliner Initiative app2music. Das Big House liegt an der Museumstraße 4a in Neuwied. Weitere Informationen und Anmeldung unter E-Mail kijub@neuwied.de, Telefonnummer. 02631 802 174.