WISSEN – Sachbeschädigung an Pkws in Wissen

Veröffentlicht am 3. Januar 2022 von wwa

Sachbeschädigung an Pkws in Wissen

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 01. Auf 02. Januar 2022, in der Zeit zwischen 21:00 und 11:00 Uhr, an zwei Fahrzeugen jeweils die beiden rechten Außenspiegel. Die Spiegel an einem VW Golf in der Marktstraße 27 und an einem Daimler-Benz SLK in der Rathausstraße 19 wurden mutwillig abgetreten bzw. abgeschlagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei